نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي أمس (الجمعة)، في مراسم تنصيب رئيس الجمهورية تشيلي غابريل بوريك، وذلك في مقر الكونغرس التشيلي بمدينة فالبارايسو.ونقل نائب وزير الخارجية خلال مراسم تنصيب غابريل رئيسا لجمهورية تشيلي، تهنئة وتحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لرئيس جمهورية تشيلي الصديقة، وتمنياتهما له بالتوفيق والسداد، ولجمهورية تشيلي بالمزيد من التقدم والازدهار، فيما حمّله تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.