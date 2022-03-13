زار قائد القوات الجوية الملكية السعودية الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، مجموعة القوات الجوية المشاركة في «تمرين العلم الأحمر- 2022» بقاعدة نلس الجوية بالولايات المتحدة الأمريكية. وكان في استقباله ومرافقيه في مقر التمرين المقدم الطيار الركن طلال بن عبدالعزيز بن بندر قائد مجموعة القوات الجوية وأركان التمرين.عقب ذلك توجه قائد القوات الجوية إلى مبنى العلم الأحمر، واطلع على سير العمليات، مستمعاً إلى إيجاز من قائد التمرين على ما تم تنفيذه.كما زار قائد القوات الجوية الملكية السعودية مقر الصيانة الخاص بالطائرات، والتقى بالأطقم الفنية، وحثهم على الاستفادة من هذا التمرين وإبراز مهاراتهم التي اكتسبوها.وأكد أن ما وصلت إليه القوات الجوية من قدرة قتالية ضاربة جاء بفضل الله ثم بفضل دعم القيادة، حاثاً الجميع على بذل الجهد خلال هذا التمرين لتحقيق الأهداف المرجوة.