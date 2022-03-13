شارك وفد من السعودية مكوّن من عدة جهات في المؤتمر الدولي الرابع للصك الدولي الملزم قانونا بشأن حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام في المناطق خارج نطاق الولاية الوطنية، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. وترأس الوفد ممثل وزارة البيئة والمياه والزراعة عضو اللجنة الدائمة لقانون البحار المستشار البيئي الدكتور محمد عزيز آل عزيز، الذي أكّد أن المملكة تشارك في هذا المؤتمر انطلاقاً من اتفاقية قانون البحار التي انضمت لها منذ نحو ٤٠ عاما، وتأكيداً على أهمية التنوع البيولوجي في البحار والمحيطات والاهتمام البيئي الذي توليه المملكة العربية السعودية للبيئة بشكل عام وبالبحار والبيئة البحرية بشكل خاص.ويأتي ذلك انطلاقا من رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي عملت على إعادة هيكلة قطاع البيئة ووضع استراتيجية وطنية للبيئة تمت الموافقة عليها، وكذلك الموافقة على نظام البيئة واللوائح التنفيذية لها من أجل إيجاد منظومة جديدة للبيئة وإنشاء مراكز وطنية متخصصة.كما أن انضمام المملكة لتحالف البحار والمحيطات والمخرجات التي انتهى إليها القادة في قمة العشرين التي عقدت في المملكة العربية السعودية وما تضمنته مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في ما يخص البحار والمحيطات يؤكد ذلك الاهتمام، حيث تدعم المملكة سعي المجتمع الدولي لتضافر الجهود من أجل المحافظة على البيئة البحرية من خلال هذا المؤتمر الدولي.