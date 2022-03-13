دشن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، في محافظة إربد، مشروع رعاية الأيتام السوريين والمجتمع المستضيف بالمملكة الأردنية الهاشمية.وقدم عدد من الأطفال الأيتام فقرات متنوعة في حفل أعد بهذه المناسبة، ثم وزعت حقائب مدرسية وهدايا عينية على الطلاب الأيتام، كما وزع الربيعة كراسي كهربائية على 22 من المقعدين السوريين من ذوي الإعاقة، معرباً عن سعادته بتدشين مشروع رعاية الأيتام السوريين في الأردن الذي يأتي لتسهيل حياة الأيتام ورعايتهم وأسرهم في جميع الشؤون المتاحة وتقديم الدعم النفسي وتحقيق التكافل الاجتماعي والأمن الاقتصادي لهم، مشيراً إلى أن السعودية لن تدخر جهداً في مساعدة كل محتاج وإغاثة المنكوبين وبالأخص فئة الأيتام، مؤكداً أن المركز يحرص على تقديم الرعاية التكاملية للأيتام من خلال تأمين الرعاية الصحية لهم وضمان وصولهم للخدمات التعليمية ودمجهم في المجتمع.وسيجري خلال المشروع تقديم الرعاية وجميع الخدمات لكفالة الأيتام وأسرهم في محافظة إربد لمدة عام كامل، يستفيد منه 56 أسرة منها 40 عائلة سورية، و16 عائلة أردنية بواقع 191 مستفيداً من الأيتام والأرامل.