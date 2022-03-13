حددت وزارة الموارد البشرية اشتراطات وضوابط السقاية والرفادة خلال رمضان بمكة المكرمة. واشتملت الاشتراطات، التي اطلعت عليها «عكاظ»، تطبيقها على الجهات المرخصة من الوزارة وتقديم خطاب يتضمن طلب المشاركة وخطة العمل ونوع التوزيع وعدد الوجبات. ويمنع جمع التبرعات النقدية أو العينية أو توزيع المبالغ في مواقع التوزيع ومنع التنازل عن التصريح أو المتاجرة به وتشغيل العمالة غير النظامية ومنع إلقاء العبوات الفارغة ومغلفات الوجبات خارج البراد ومنع استخدام عبوات السوائل الزجاجية والمعدنية والمناديل المعطرة وعدم الإعلان أو التسويق عن المشروع قبل الحصول على الترخيص والالتزام بالموقع وموعد التوزيع والتزام جميع الموظفين بارتداء الثوب السعودي، بالإضافة إلى السديري والبطاقة الخاصة بالجمعية مع إضافة اسم المشروع على السديري، والالتزام بتدريب العاملين على حسن التعامل والالتزام بالتعاون مع جمعيات حفظ النعمة لحفظ فائض الطعام والسقيا والالتزام بنقل الإطعام والسقيا في البرادات المخصصة وتوفير عربات مخصصة لنقل الوجبات من البرادات إلى مواقع التوزيع. ومنعت الضوابط نقل الأغذية في عربات النظافة والالتزام بمغلف العبوة والحصول على موافقة اللجنة في حال زيادة عدد التوزيع أو إنقاصها.كما شددت الضوابط على ضرورة التزام العاملين بالاشتراطات الصحية وأن يتمتع كافة العاملين بحسن المظهر ونظافة البدن والنظافة العامة ونظافة الزي ولبس القفازات الطبية ذات الاستخدام الواحد، وارتداء أغطية الرأس وكمامة الجهاز التنفسي أثناء أداء العمل والتقيد بالمحافظة على نظافة محيط الموقع بقطر (20) مترا من كل الجوانب وتكون البنرات على البرادات والمركبات المخصصة للسقاية والرفادة وألا تقل مدة صلاحية الوجبات عن الآتي: طويلة الأجل تكون المدة المتبقية (14) يوما فقط من تاريخ توزيعها كحد أدنى، والوجبات التي تراوح مدة صلاحيتها ما بين (15 - 20) يوما تكون المدة المتبقية (5 ) أيام من تاريخ توزيعها كحد أدنى مع سهولة فتح الأصناف عند الاستخدام.تضمنت الضوابط العامة لمشروع السقاية والرفادة لساحات المسجد الحرام، أن تخضع المواقع للأنظمة والتعليمات وألا يقل عدد الوجبات عن (1500) وجبة يومية ومنع فرد السفر في الممرات وأمام الأبواب وعدم توزيع الوجبات خارج السفر على أن يخضع الموقع للإلغاء أو التغيير حسب ما تقتضيه المصلحة العامة مع الالتزام باستمرارية تقديم وجبات إفطار صائم إلى نهاية شهر رمضان، وأن يكون عدد العاملين في توزيع الوجبات على السفرة الواحدة طول (20م) ثلاثة عمال لكل سفرة وتوفير عمالة نسائية في مواقع مصليات النساء ورفع السفر يتم قبل الإقامة لأداء صلاة المغرب وتوفير عمالة مناسبة للقيام بجمع الفائض وفرزها وتسليمها لجمعيات حفظ النعمة وتوفير سفر تغطي كامل موقع الإفطار.3 عمال لسفرة الـ 20 مترا بالحرم المكي