علمت «عكاظ» أن مجلس الشورى سيعقد صباح غد (الإثنين) جلسته الأسبوعية الوحيدة، ويبدأ المجلس استقبال التقارير السنوية للعام الماضي؛ التي سترده طيلة الأسابيع القادمة، ويصوّت على ما انتهت إليه لجنة التجارة والاستثمار من توصيات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بعد استماعه لرأي اللجنة بشأن ما أثير من ملحوظات الأعضاء، كما يستعرض تقريراً من اللجنة المالية والاقتصادية المتضمن وجهة نظر اللجنة حيال ملحوظات الأعضاء التي أبدوها في جلسة سابقة حيال التقرير السنوي لمركز تنمية الإيرادات غير النفطية، إذ يصوت عقب ذلك على توصيات اللجنة ويتخذ قراره بشأنها.كما يناقش المجلس، عدداً من التقارير المدرجة، وتتضمن مذكرات تفاهم وتعاون في مختلف المجالات مع عددٍ من الدول الصديقة والشقيقة، إثر إنهاء لجانه المتخصصة دراستها ووضع توصياتها المناسبة، كما يتداول المجلس حول تقرير اللجنة المالية والاقتصادية بشأن مذكرة التفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وجمارك سنغافورة حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للأوقاف في المملكة، والبنك الإسلامي للتنمية للتعاون في مجال الأوقاف.