أقرت وزارة البيئة والزراعة والمياه، غرامة مالية على كل من يمارس مهنة تربية النحل دون ترخيص، وذلك في التحديث الأخير الذي أصدرته الوزارة للائحة المخالفات.وبينت الوزارة، أن كل من يزاول مهنة تربية النحل دون ترخيص ستنتظره مخالفة مالية تتراوح قيمتها بين ٥٠٠ إلى ٢٠ ألف ريال، مع إغلاق ومصادرة خلايا النحل إذا تم ضبطه للمرة الثانية، في حين سيكتفى بإنذاره فقط عند ضبطه للمرة الأولى.وأكدت الوزارة على موظفيها الذين يقومون باستيفاء وضبط المخالفات أن يقوموا في البداية بإسداء النصح والإرشاد للمخالف، وتوجيه تنبيه كتابي له ليتدارك المخالفة، وذلك خلال مدة أقصاها ١٥ يوما، وإذا لم يلتزم المخالف بالتعليمات الخاصة بضرورة تسوية وضع المخالفة وتصحيحها، فيتم حينها تحرير محضر ضبط مخالفة بناء على جدول المخالفات والعقوبات الخاصة بالتراخيص الزراعية.