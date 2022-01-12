أزالت بلدية محافظة الرس في منطقة القصيم تعديات على مليوني متر مربع خلال العام الماضي، وذلك ضمن جهودها الميدانية في الحد من التجاوزات والعشوائيات والحفاظ على الممتلكات العامة.وأوضح رئيس البلدية المهندس نداء الحربي أن الفرق الميدانية تعمل على متابعة المواقع بشكل يومي لحماية الأراضي الحكومية من التعدي ورصد إحداثيات المواقع العشوائية التي لا يملك أصحابها صكوكاً ملكية، مشيراً إلى أن الفرق الميدانية وبتعاون من لجنة التعديات بالمحافظة ودعم من الشرطة باشرت أعمال إزالة المواقع المرصودة على الفور.وفي السياق، استعادت أمانة محافظة جدة أراضي حكومية بمساحة 503.600 متر مربع في نطاق بلدية طيبة الفرعية، بعد إزالة التعديات المقامة عليها.وتوزعت التعديات على 14 موقعاً شرق الصالحية، عبارة عن أحواش وهناجر، تم بناؤها على أراضٍ حكومية دون رخص بناء، حيث تواصل الأمانة جهودها الرقابية في نطاق 19 بلدية فرعية، للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية، ولن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أية مخالفات أو تجاوزات.