التقى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز في مكتبه أمس (الثلاثاء)، أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنطقة.ونوه بجهود‏ وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي واهتمامه بأوضاع الغرفة التجارية بالمنطقة من خلال تعيين مجلس إدارة مؤقت لها، مشيراً إلى أن أعضاء المجلس شباب مؤهلون وقادرون على القيام بهذه المهمة، لافتاً الانتباه إلى أنه سيكون هناك انتخاب مجلس إدارة جديد بشكل عاجل بإشراف وزارة التجارة.وأكد أمير تبوك لأعضاء المجلس أن منطقة تبوك موعودة بكثير من الأمور التي ستكون عامل نجاح لأي رجل أعمال أو شركة بوجود المشاريع الضخمة التي تقام في المنطقة ‏والتابعة لصندوق الاستثمارات العامة، مثمناً اهتمام ولي العهد بهذه المشاريع وأن تكون الأولوية في هذه المشاريع لأبناء المنطقة ومن هو موجود فيها. وأبان أنه تم ابتعاث عدد من شباب وفتيات المنطقة أخيراً للدراسة من قبل شركة نيوم في تخصصات معينة إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وهذا يأتي ضمن صناعة الإنسان والاهتمام به، وهو ما تحرص عليه القيادة.من جهتهم، نوه أعضاء مجلس غرفة تبوك باهتمام وحرص أمير المنطقة على النهوض بدور الغرفة وتعزيز أداء قطاع الأعمال وتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.في سياق آخر، استقبل أمير تبوك مدير عام فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة المهندس سليمان الحويطي، الذي أطلع أمير المنطقة على تقرير عن المشاريع الجاري تنفيذها، ونسب الإنجاز في كل مشروع، والمشاريع التي تم الانتهاء منها. وناقش الأمير فهد بن سلطان مع المهندس الحويطي آخر التطورات والمراحل التنفيذية في عدد من مشاريع وزارة النقل بمنطقة تبوك.