أكّدت مدينة الملك سعود الطبية إمكانية تقليل احتمالية إصابة الجنين بالعيوب الخلقية في القلب لدى الحوامل المصابات بداء السكري قبل الحمل عن طريق التحكم الدقيق في مستوى سكر الدم قبل فترة الحمل وأثناءها، وألا تتسبب الإصابة بالسكري أثناء الحمل «السكري الحملي» في زيادة خطر حدوث عيب خلقي قلبي لدى الجنين.وأوضح استشاري أمراض القلب للأطفال بالمدينة الدكتور خالد العمران أن عيوب القلب الخلقية لدى الأطفال هي عيوب في بنية القلب أو الأوعية الدموية الكبيرة الموجودة عند الولادة، وتعتمد العلامات والأعراض على نوع العيب الحاصل، مشيراً إلى أن معظم عيوب القلب الخلقية تنجم بسبب المشكلات المبكرة التي تحدث أثناء فترة نمو قلب الجنين قبل الولادة.