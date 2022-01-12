نجح أطباء في وحدة جراحة وعلاج السمنة بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن في إجراء عدد كبير من عمليات تكميم المعدة وتحويل المسار لبدناء كان معظمهم يعانون من الضغط والسكر وعدم الإنجاب بسبب زيادة كتلة الجسم عن الحد الطبيعي.وأوضح المتحدث في صحة حفر الباطن فيصل الشمري لـ«عكاظ» أن الفريق الطبي أجرى 217 عملية خلال عام 2021 وراوحت أعمار المرضى بين 35 إلى 60 عاماً. ويخضع مرضى السمنة لعدد من المراحل العلاجية تسبق إجراء العملية الجراحية وتتم وفق الأصول العلاجية المعتمدة في التعامل مع حالات السمنة، وتحرص صحة حفر الباطن على تقديم كافة البرامج العلاجية والوقائية لمكافحة السمنة، وذلك لرفع مستوى الوعي الصحي بمرض السمنة وأسبابه وطرق الوقاية منه.