أعلنت وزارة الصحة تسجيل (4652) حالة إصابة جديدة مؤكدة بفايروس كورونا، وتعافي (2051) حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (190) حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.ووصل إجمالي عدد الإصابات في المملكة إلى (588183) حالة إصابة، فيما بلغ عدد حالات التعافي (549558) حالة. وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل حالتي وفاة، إذ وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (8897) وفاة.وفي السياق نفّذت صحة الرياض 3380 جولة رقابية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية، والصيدليات، للتأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا (كوفيد-19).وشملت الجولات 87 زيارة للمستشفيات، و346 زيارة للمراكز الحكومية و1444 زيارة للمجمعات الطبية، إضافة إلى 1503 زيارات للصيدليات.كما نفّذت أمانة منطقة جازان وبلديات المنطقة المرتبطة بها خلال الأيام الـ10 الماضية نحو 1415 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية والمقاهي والمطاعم، أسفرت عن إغلاق 3 منشآت مخالفة، وضبط 415 مخالفة للتعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من تفشي فايروس كورونا المستجد.وأوضح أمين المنطقة نايف بن سعيدان، أن فرق الأمانة الميدانية تُكثف الجولات الرقابية على جميع المنشآت للتثبّت من تطبيق التعليمات والإجراءات الاحترازية وتطبيق الاشتراطات البلدية والصحية مشدداً على أهمية تطبيق قرار شرط التحصين لدخول المنشآت، وتوفير جميع سبل السلامة الصحية والامتثال للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.وأشار إلى أهمية رفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لدى جميع المنشآت التجارية بالمنطقة، وتفعيل مبادرة «ممتثل» بجميع مدن ومحافظات المنطقة. داعياً المواطنين والمقيمين إلى الاتصال بمركز البلاغات الموحد على الرقم «940» أو عبر تطبيق «بلدي» المتوافر في متاجر الأجهزة الذكية في حال وجود ملاحظات أو مخالفات للتعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من تفشي فايروس كورونا.