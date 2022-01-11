كشف نائب رئيس لجنة التعليم الأهلي بغرفة مكة، الدكتور فهد بن يمين لـ «عكاظ»، توقف 1800 روضة أطفال عن العمل بسبب جائحة كورونا، وخروج 600 مدرسة أهلية تماما عن العمل بسبب الوباء خلال العامين الماضيين، مستنداً في ذلك إلى دراسة أعدها مركز ذكاء الأعمال بغرفة مكة المكرمة بالتعاون مع لجنة التعليم الأهلي.وأوضح أن عدد الطلاب والطالبات شهد انخفاضا كبيرا بواقع نصف مليون طالب وطالبة، فيما تصل نسبة السعودة إلى 75% بين البنين والبنات، بناء على تقرير معدل البطالة، لافتا إلى أن هذه الأرقام الأولية لها دلالتها ووقعها على التعليم الأهلي الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر أو غير مباشر على الحركة الاقتصادية الداخلية.ودعا ابن يمين إلى إنشاء هيئة مستقلة للتعليم الأهلي، لتحقيق حزمة من الأهداف منها تنمية حجم الاستثمارات وزيادة الحصص التسويقية، والتواصل الفاعل مع الجهات والقطاعات المختلفة لتذليل التحديات، إلى جانب تحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات، وتحقيق نسب التوطين والحد الأدنى للأجور بشكل علمي وواضح بما يتواءم مع اختلاف حجم الكيانات، فضلا عن الاهتمام بالناتج التعليمي وجودة مخرجات التعليم.