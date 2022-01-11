نجح فريق طبي بمجمع الملك فيصل بالطائف في انقاذ شاب تعرض لشلل تام في الجانب الايسر من الجسم، إذ وصل المريض الى الطوارئ في حالة صعبة مع عدم القدرة على الكلام او التحرك، وعلى الفور سارع الأطباء الى اجراء الفحوصات اللازمة، واتضح وجود جلطة في المخ أصابت الشريان التقاعدي للمخ.

وقال المشرف على الحالة الدكتور زياد الموالدي: أجريت الاستقصاءات الطبية اللازمة في وقت قياسي، وأعطي الدواء المذيب للجلطة alteplase وبدأت حالته في التحسن خلال 5 أيام، وأصبح قادرا على تحريك اليد والقدم ضمن حركة متوسطة مع عودة قدراته الطبيعية، ليغادر المجمع بصحة وسلامة، لافتا الى ان النقل السريع للحالة والتعامل الفوري معها ساهم في انقاذ الشاب من الشلل. تجدر الإشارة الى ان التدخل السريع بالدواء المناسب للجلطات يسهم بإذن الله في الوقاية من آثارها المختلفة.