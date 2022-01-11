أكد رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين خالد المالك أن لقاءه بأمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، كان مثمرا وداعما لعمل الهيئة، إذ ثمّن جهود الهيئة في خدمة القطاع الإعلامي وتطوير العمل الصحفي، متطلعا أن يسهم فرع الهيئة في تقديم برامج تطويرية في مجالات الإعلام الجديد والاستفادة من التقنيات الرقمية الحديثة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المالك صباح اليوم (الثلاثاء) مع مدير وأعضاء فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة الجوف منوها بدور الإعلام في النهضة الاقتصادية والتنموية التي تواكب رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما أشار إلى دور الأعضاء بتوحيد الجهود الإعلامية تحت مظلة هيئة الصحفيين السعوديين، في ما يتعلق بالتحقيقات والتقارير الإعلامية.

وذكر خالد المالك خلال لقائه أعضاء الهيئة بمنطقة الجوف، أن من أبرز مهام هيئة الصحفيين السعوديين أن الإعلام مواكب وبشكل دائم مع توجه قيادتنا، وأكد رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين ضرورة عقد ورش عمل ودورات وبرامج تدريبية مستمرة للأعضاء وهواة الإعلام.

وفي نهاية الاجتماع قدّم مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة الجوف محمد بن هلال السياط الشكر والامتنان للمالك على الزيارة التي تعتبر داعما قويا للفرع ولأعماله وأنشطته التي ستبدأ عما قريب من خلال باكورة عمل متكاملة من ورش عمل ودورات وبرامج تدريبية وتطويرية للأعضاء، مع شراكات مجتمعية ومؤسسية خلال الأيام القادمة.