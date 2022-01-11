كرّم مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في النسخة السادسة هيئة الهلال الأحمر السعودي على مشاركتها المميزة طوال أيام المهرجان.

وكانت هيئة الهلال الأحمر السعودي، في منطقة الرياض، كثفت خدماتها الإسعافية والطبية للزوار والمشاركين في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، من خلال تخصيص 8 فرق مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والإسعافية، وفرقتين للتدخل السريع.

وتعمل فرق الهلال الأحمر، على مدار الساعة في عدة نقاط مختلفة، تغطي مختلف أرجاء المهرجان، حيث تتمركز في شارع الدهناء ومنصة الملاك وخيمة استقبال الملاك والسوق الشعبي وعند المداخل والمخارج الرئيسية للمهرجان.

وحرصت الهيئة، على تثقيف الجمهور من خلال دورات تدريبية في الإسعافات الأولية، من خلال إقامة أركان توعوية، خلال أيام المهرجان.

وباشرت الفرق الإسعافية العاملة بالمهرجان منذ انطلاقته ما يقارب 191 حالة إسعافية وحوادث مرورية.