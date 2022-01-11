أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي خمسة مواطنين مخالفين لنظام البيئة؛ لإشعالهم النار في الأماكن غير المخصصة لها، ودون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، في منطقتَي عسير وتبوك.

وأوضح المتحدث باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه طُبِّقت الإجراءات النظامية بحقهم، مبيناً أن عقوبة إشعال النار في الأماكن غير المخصصة لها غرامة تصل إلى 3000 ريال.

وحث الرائد المالكي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.