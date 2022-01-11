تواصل أمانة عسير، التفاعل مع البلاغات الواردة والمتعلقة بمعالجة التشوّهات البصرية وتحسين المشهد الحضري، التي تلقتها عبر مركز الاتصال الموحد 940، وتطبيق بلدي، وتأتي هذه الجهود الميدانية ضمن حملة «صور وأرسل»، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتمكين أفراد المجتمع من المشاركة، والإسهام في تحسين المشهد الحضري والقضاء على التشوّهات البصرية، لرفع مستوى جودة الحياة وتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030، بما يعزز الجهود المبذولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين. وأوضحت الأمانة أنها تمّت معالجة 23,113 بلاغاً خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إذ تعمل الفرق الميدانية على مدار اليوم لمعالجة البلاغات بشكل فوري، ما يعزز السلوك الحضاري، والوعي بأهمية المحافظة على المرافق العامة وسلامة البيئة. وشملت البلاغات الواردة ملاحظات على النظافة، وحواجز الحفريات، والمخلفات الصلبة، وصيانة أعمدة الإنارة، وحفر الشوارع. وأشارت الأمانة إلى أنه يمكن تقديم بلاغ من خلال التصوير والإرسال مباشرة عبر تطبيق بلدي في أقل من 30 ثانية عبر الرابط bit.ly/38YI5nS، وتأتي هذه الخدمة بهدف تسريع عملية الإبلاغ، والمعالجة بخطوات سهلة، ما يجعل المواطن والمقيم شريكاً أساسياً في القضاء على الأشكال المختلفة للتشوّه البصري.