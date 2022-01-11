عقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير اجتماعاً موسعاً بمديري ومديرات الإدارات والمكاتب؛ لدعم عودة 124,128 طالباً وطالبة في المرحلة الابتدائية، والطفولة المبكرة و12,259 طالباً وطالبة في مرحلة رياض الأطفال، بشعار «عودتكم حياة»، ويدرسون في657 مدرسة ابتدائية للبنين والبنات، و156 روضة أطفال، وذلك برئاسة مدير عام التعليم الدكتور أحمد العُمري. وأسفر الاجتماع عن تشكيل فريق عمل إشرافي، وآخر تنفيذي، يعنى بتكثيف أعمال التهيئة والصيانة لمباني المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، وتعزيز جوانب الأمن والسلامة في المدارس، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتفعيل النماذج التشغيلية وأسلوب التعليم المزدوج، وتنفيذ برنامج إرشادي لتهيئة عودة الطلاب والطالبات، وبرامج ترحيبية بعودتهم ومتابعة استكمال التحصينات المستحقة لمنسوبي ومنسوبات التعليم، وتنفيذ خطة إعلامية تتضمن رسائل تحفيزية، ودعم تجارب المدارس، وتقدير دور أولياء الأمور في هذا الخصوص، وتكثيف الزيارات الميدانية للمدارس ورياض الأطفال، للتأكد من جاهزيتها، وحصر احتياجاتها، وتهيئة الطلاب والطالبات للاختبارات الحضورية، والعمل على استكمال جاهزية حافلات النقل المدرسي، والتأكيد على دعم المدارس بالكوادر البشرية الإدارية والتعليمية، وتقديم الدعم التقني اللازم. وكانت فرق الصيانة قد بدأت في إجراء أعمال التهيئة والصيانة اللازمة للمدارس ذات الاحتياج.