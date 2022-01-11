أعلنت وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء) تسجيل 4652 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 2051 حالة، ووفاة حالتين.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 588,183 حالة، من بينها 29,728

حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 190 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 549,558 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8897 حالة وفاة.

وبحسب موقع وزارة الصحة المخصص لإحصاءات كورونا، فقد تصدرت الرياض المدن السعودية في الحالات الجديدة بـ1070 إصابة، تلتها جدة بـ971 حالة، ثم مكة المكرمة بـ514، والطائف بـ229، والمدينة المنورة بـ214، والدمام بـ187، والهفوف بـ171، والخبر بـ102، ثم ينبع بـ80، وأبها بـ73، وخليص بـ61، والجبيل بـ56، والظهران بـ36، والقطيف بـ35، والليث بـ31 حالة.

وسجلت العلا 29 إصابة، بريدة 26، تربة 26، حائل 25، الخرج 24، جازان 23، المبرز 23، ثول 22، خميس مشيط 21، نجران 21، رابغ 20، محايل 19، الرس 18، مهد الذهب 18، الخفجي 18، تبوك 17، صبيا 17، رأس تنورة 17، الدرب 16، خيبر 15، عنيزة 14، الباحة 13، أبوعريش 13، المويه 13، بيش 12، شرورة 10، بلجرشي 10، الدلم 9، الدوادمي 9، وادي الفرع 9، ليلى 8، الدرعية 8، تم تسجيل 7 إصابات في كل من: عرعر، المجمعة، عيون الجواء، ضباء، حفر الباطن، شقراء، ميسان، و6 إصابات في كل من: أحد رفيدة، الحناكية، السليل، الحمنة، السحن، القريع، و5 إصابات في كل من: فرسان، عفيف، مليجة، الخرمة، رياض الخبراء، صفوى، حوطة بني تميم، الوجه، المذنب، الحجرة.

وتم رصد 4 إصابات بكورونا في كل من: طريف، البجادية، البدائع، الغاط، النماص، تيماء، رفحاء، البكيرية، رجال ألمع، وادي الدواسر، وتم تسجيل 3 إصابات في كل من: الأسياح، النبهانية، العيدابي، حوطة سدير، المضة، سراة عبيدة، بقيق، المخواة، حريملاء، صامطة، أملج، حقل، المزاحمية، ضمد، القرى، أضم، ساجر، الجفر، فيما تم رصد إصابتين في كل من: البرك، حبونا، بيشة، رنية، الحائط، أحد المسارحة، العويقيلة، المجاردة، العقيق، بدر، النعيرية، فيفاء، سيهات، وثيلان، فيما تم تسجيل إصابة واحدة بكورونا في كل من: الطوال، خباش، بدر الجنوب، رفائع الجمش، الحرجة، العارضة، سكاكا، سبت العلاية، المندق، الكامل، القريات، ضرية، الأرطاوية، ثادق، الحريق، القنفذة، طبرجل، بقعاء، رماح، الحرث، بللسمر، البشائر.

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