شهدت منطقة الجوف انخفاض حوادث الوفيات خلال الأشهر الخمسة الأخيرة من العام الماضي 2021 بنسبة 36%، والوفيات بنسبة 30%، وكذلك انخفاض حوادث الإصابات بنسبة 29%، والأشخاص المصابين بنسبة 31%.

جاء ذلك خلال ترؤس أمير منطقة الجوف رئيس لجنة السلامة المرورية الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، اليوم (الثلاثاء) -عبر تقنية الاتصال المرئي- الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية العليا للسلامة المرورية بالمنطقة للعام 1443، واطلاعه على مؤشرات انخفاض الحوادث المرورية المميتة بالمنطقة والوفيات الناجمة عنها وكذلك الحوادث المؤدية لحدوث إصابات.

وبحث الاجتماع عدداً من القضايا المرورية شملت إغلاق عدد من فتحات الدوران وإزالة حواجز خرسانية بعدد من الطرق والمواقع، ووضع لواصق بلاستيكية عاكسة على بلدورات الدوارات وفتحات الدوران والتقاطعات لتنبيه قائدي المركبات وإعطاء الأولوية للمواقع المهمة.

واستعرض أمير الجوف خلال الاجتماع ما جرى إنجازه من توصيات الاجتماع السابق للجنة السلامة المرورية، ومن أبرزها مخاطبة الجهة المعنية لزيادة عدد مواقف السيارات بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز.

وفي ختام الاجتماع، شدد على ضرورة بذل أقصى الجهود لتنفيذ توصيات اللجنة بأسرع وقت لضمان سلامة الجميع، مثمناً جهود المرور والقطاعات المعنية.