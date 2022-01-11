انضمت إلى قائمة مشاهير كوفيد-19 أمس النائبة الديموقراطية الأمريكية المثيرة للجدل الإكسندريا أوكاسيو كورتيز (32 عاماً)، التي تمثل ولاية نيويورك في مجلس النواب الأمريكي؛ وأول وزيرة معيّنة لشغل حقيبة المالية في الحكومة الهولندية سيغريد كاغ. وقالت كورتيز إنها أصيبت، على رغم أنها تم تحصينها بجرعتي لقاح كوفيد-19، علاوة على حصولها على جرعة تعزيزية ثالثة من اللقاح. وكانت كورتيز تبادلت اتهامات قاسية مع زملائها الجمهوريين في ديسمبر الماضي، بعدما شوهدت وهي تحضر مناسبات عدة في فلوريدا، من دون وضع كمامة على وجهها. واتهمها الجمهوريون بمخالفة الإرشادات الصحية، خصوصاً تعليمات ارتداء الكمامة داخل الأماكن المغلقة، وليس المفتوحة.أما وزيرة المالية الهولندية الجديدة كاغ فأعلنت إصابتها بالفايروس قبل يوم فحسب من أدائها وزملائها الوزراء القسم أمام الملك فيليم الإكسندر. وقالت كاغ إنها شاركت في أداء القسم «رقمياً». وتتزعم الوزيرة حزب «دي 66» الذي يمثل الوسط التقدمي. وبلغ عدد إصابات هولندا (الجمعة) 34954 حالة جديدة. وتشهد البلاد تزايداً في عدد الإصابات الجديدة، على رغم أن الحكومة فرضت إغلاقاً في أرجاء هولندا منذ ديسمبر الماضي.