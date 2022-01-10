نوّه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي بعقد الدورة الرابعة لمنتدى شباب العالم، الذي انطلقت أعماله اليوم بمدينة شرم الشيخ في مصر.

وعبّر عن حرص المملكة على المشاركة في هذا المنتدى بحضور وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين - حفظهما الله، علاوة على مشاركة مجموعة من الشباب السعودي الواعد من الجنسين مع نظرائهم من مختلف دول العالم.

وأشار إلى مشاركته في النسختين الثانية والثالثة لمنتدى شباب العالم، إضافة إلى نسخته الحالية، مُشيداً بما لمسه من تطور ملموس في أعمال المنتدى وأنشطته، بوصفه منصة دولية تناقش قضايا الشباب والتنمية، وتحمل معها رسائل السلام بين الشعوب.

ولفت السفير نقلي الانتباه إلى ما يحظى به المنتدى من اهتمام ورعاية من فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأمر الذي أسهم بشكل واضح في تطويره وتحقيق أهدافه.