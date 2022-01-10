لا يزال المواطن الخمسيني، عبدالله محمد آل عوضة، غائباً عن ذويه في قرية المعلاة بمحافظة أحد رفيدة، منذ 18 يوما.وكانت «عكاظ» نشرت في وقت سابق على لسان شقيقه الأكبر عبدالرحمن، أن المفقود خرج من المنزل يوم الجمعة 20-5- 1443، ثم قاد مركبته من نوع كامري، بيضاء اللون موديل 2014، وأبلغ شقيقه عبدالرحمن الجهات الأمنية، التي بدورها لا تزال تواصل عمليات البحث عنه، فيما عَثَرت على مركبته متوقفة في موقع وعر نوعاً ما، وبعيد عن أي شارع مسفلت، بمركز تندحة التابع لمحافظة خميس مشيط، فيما كان يرتدي عند خروجه من المنزل، ثوبا بني اللون، دون شماغ، ولا يحمل جهازه الجوال، أو محفظته الخاصة. وقال عبدالرحمن: نأمل ممن يراه، التواصل على رقمي الجوال (0556671194) أو(0506797995).