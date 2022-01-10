حددت وزارة التعليم بروتوكولات حضور طلاب وطالبات مرحلة رياض الأطفال للعودة إلى مقاعد الدراسة، وبروتوكولات الحضور لبقية مراحل التعليم العام الثلاث، اعتبارا من 20 جمادى الآخرة الحالي.

وتضمن البروتوكول في مرحلة رياض الأطفال تقسيم اليوم الدراسي لمجموعتين A وB يوميا، بحيث يحضر نصف عدد الأطفال في الفترة الأولى من اليوم الدراسي، ويحضر النصف الآخر في الفترة الثانية من اليوم الدراسي نفسه، مع مراعاة تقليص التوقيت الزمني لفترات البرنامج اليومي، ليكون البرنامج لجميع الأطفال يوميا لمدة نصف يوم دراسي.

وبالنسبة لمراحل التعليم العام الثلاث (الابتدائية والمتوسطة والثانوية) يقسم الطلاب إلى مجموعتين A وB بحيث يتم حضور طلاب كل مجموعة للمدرسة لمدة خمسة أيام كل أسبوعين.