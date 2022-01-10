علمت «عكاظ»، اليوم (الاثنين)، أن أكثر من ٤ آلاف وثيقة منحة تم الانتهاء من إجراءاتها النظامية، وبعد التنسيق بين أمانة العاصمة المقدسة وكتابة العدل بمكة المكرمة، تم إرسالها، وإصدار الصكوك للمنح البلدية للمواطنين، وفقا للتوجيهات العليا، وتم تسليم الصكوك لأصحاب المنح.

وأوضحت مستشار أمين العاصمة المقدسة المهندسة ريهاف الشريف، أن العمل بدأ بعد صدور التوجيه السامي الكريم باعتماد المنح للمواطنين، إذ وجه الأمين باستحداث نظام إلكتروني للمنح، وبعد دراسة وتحليل إجراءات العمل المتبعة في السابق في إصدار وثائق المنح، تمكنّا من بناء نظام إلكتروني يبدأ منذ بداية إدخال البيانات في المكتب الهندسي، والتدقيق والمراجعة من قبل الإدارة العامة للأراضي والمنح، والاعتماد من قبل الأمين، ثم الانتهاء بإرسال الوثيقة لكاتب العدل لإصدار الصك، في مسار إلكتروني مقنن

من جانبه، أكد مدير عام الأراضي والمنح المهندس أيمن مطر، توجيهات أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص بتسهيل عملية منح الوثائق والصكوك للمواطنين، وأتمتة الإجراءات، ومواكبة التحول الرقمي لأمانة العاصمة المقدسة، والاتفاق مع كتابة عدل مكة المكرمة لربط النظام الإلكتروني.

وأضاف أن الغالبية من المواطنين تلقوا رسائل من كتابة عدل برقم الصك، وإدراجها في محافظهم الإلكترونية لنظام المعلومات الوطني، وجارٍ استكمال آخر القرارات وتوثيقها وأرشفتها رقمياً؛ لإرسالها لكتابة عدل.

الجدير بالذكر أن هذه المنح كانت موقفة من عام ١٤٣٦هـ، حتى جاء الأمر الملكي الكريم بإنهاء إجراءات منح المواطنين، ممن سبق لهم التقديم، وتأتي هذه الخطوة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الحريصة على مصالح المواطنين حيثما كانوا.