تدربت نزيلات مؤسسة رعاية الفتيات بالرياض التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة خلال الشهر الماضي على مجموعة من المهارات والحرف اليدوية من خلال ثلاث ورش عمل اقيمت بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وتضمنت الورش التي اقيمت تحت عناوين «العناية بالمنسوجات» و«تصفيف الشعر» عدة محاور اهمها انواع الأنسجة والبطاقة التعريفية لها وطرق العناية بها وكيفية العناية بالشعر وطرق التصفيف الحديثة إضافة الى التطبيقات النظرية والعملية على طرق ضبط النفس العاطفي واختبارات الثبات الانفعالي في دورة «ادارة الغضب»

الجدير بالذكر ان جميع البرامج والورش والدورات التي تنفذها المؤسسة بالتنسيق مع الجهات الخارجية تراعى فيها رغبات النزيلات والقدرات الفردية لديهن واحتياجات سوق العمل.