تعرضت شاحنة تحمل أخشاباً بعد ظهر اليوم لحادث انقلاب، على طريق «عقبة الحرازات» الوعر، نتج عنه إصابة قائدها ونقله بواسطة الهلال الأحمر إلى المستشفى.

وتسبب الحادث كذلك في تناثر حمولة الأخشاب في حوض السد المجاور للطريق وتراكم المركبات على الطريق الضيق، نظراً لاستقرار الشاحنة المتضررة على أحد جوانبه، فيما باشر رجال المرور الواقعة.

وكانت «عكاظ» قد أشارت الشهر الماضي إلى خطورة الطريق بعنوان «طريق الحرازات يحبس أنفاس العابرين»، نظرا لضيقه الشديد وعدم ازدواجيته أو توسعته أو حتى إنارته.

يذكر أن أهالي الحي طالبوا عبر «عكاظ» بسرعة إنهاء خطورة العقبة المخيفة التي لا يكاد يمر يوم أو يومان دون وقوع حادث مروري بسبب وعورة الطريق ولكن لا يزال الوضع الراهن سيد الموقف.