نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، شارك وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، في افتتاح منتدى شباب العالم، الذي أقيم اليوم في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، وبرعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويهدف منتدى شباب العالم، إلى جمع الشباب من أجل تعزيز الحوار، ومناقشة قضايا التنمية.