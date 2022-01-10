تواصل أمانة منطقة عسير وبلدياتها، أعمالها الميدانية في إطار جهودها لمعالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري. وتضمنت الأعمال خلال الربع الرابع من العام الماضي، معالجة 207,353 متراً طولياً للدهانات، والعلامات المرورية، والخطوط الأرضية فيما رفعت كفاءة وجاهزية شبكة الطرق من خلال معالجة 164,306م2 لحفر الشوارع، والتشققات في مواقع مختلفة بمدن ومحافظات منطقة عسير، وفق خطة شاملة لتحسين شبكة الطرق ورفع كفاءتها إلى أفضل مستوى ممكن، إلى جانب صيانة التجهيزات الداخلية لـ 7161 عامود إنارة، وإصلاح الأرصفة المتهالكة والتي بلغ حجمها 139,304 م2، وإزالة وتحسين 4433 من الحواجز الخرسانية، ورفع نحو 229,089 م3 من مخلفات البناء والهدم، إضافة إلى معالجة أكثر من 30,924 م2من الكتابات المشوهة على الجدران، ورفع 1699 مركبة تالفة ومهملة، ومعالجة 7227 حاوية نفايات.