أعلنت وزارة الصحة اليوم (الاثنين) تسجيل 4778 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 893 حالة، ووفاة حالتين.

وتمثل هذه الحصيلة اليومية بإصابات كورونا الجديدة زيادة ملحوظة بنسبة تبلغ نحو 38.1% مقارنة بإصابات أمس (الأحد) البالغة 3460 حالة، في حين أن حصيلة اليوم هي الأعلى منذ أكثر من 18 شهرا (أكثر من عام ونصف)، وتحديدا منذ 18 يونيو 2020 حين تم إعلان 4757 إصابة مؤكدة آنذاك.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 583,531 حالة، من بينها 27,129 معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 154 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 547,507 حالات، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8895 حالة وفاة.

وبحسب موقع وزارة الصحة المخصص لإحصاءات كورونا، فقد تصدرت الرياض المدن السعودية في أعداد الإصابات بـ1332 إصابة، تلتها جدة بـ1122 إصابة، ثم مكة المكرمة بـ578، والدمام 177، والهفوف 139، والمدينة المنورة 124، خليص 115، الخبر 113، الطائف 69، المبرز 53، الظهران 52، العلا 43، الجبيل 41، ينبع 39، الليث 37، رابغ 34، الخرج 34، جازان 32، أبها 31.

وسجلت القطيف 25 إصابة، بريدة 24، خميس مشيط 24، عنيزة 19، المجمعة 18، بيش 18، الخفجي 18، الرس 17، تبوك 15، حائل 15، عرعر 14، أبوعريش 14، وادي الفرع 13، نجران 12، الدلم 12، تربة 12، رأس تنورة 11، الباحة 10، عفيف 10، حوطة بني تميم 10، الدوادمي 9، الدرب 8، شرورة 8، وتم تسجيل 7 إصابات في كل من: بقيق، محايل، صامطة، صبيا، الدرعية، و6 إصابات في كل من: القنفذة، أملج، الوجه، المزاحمية، النعيرية، و5 إصابات في كل من: عريعرة، مليجة، الخرمة، البجادية، عيون الجواء، حفر الباطن، أضم، قرية العليا، وادي الدواسر، بللسمر.

فيما تم رصد 4 إصابات في كل من: فرسان، أحد رفيدة، الزلفي، رنية، المخواة، الحناكية، أحد المسارحة، بلجرشي، بدر، تيماء، السليل، المذنب، سيهات، السحن، و3 إصابات في كل من: النبهانية، البرك، سراة عبيدة، يدمة، البدائع، ضباء، حقل، شقراء، البكيرية، الحجرة، القرى، ميسان، أم الدوم، القريع.

وتم تسجيل حالتي إصابة بكورونا في كل من: الطوال، رفائع الجمش، الرويضة، سكاكا، وادي بن هشبل، بيشة، نمرة، القريات، القيصومة، رياض الخبراء، الغاط، ضرما، قلوة، ثادق، الحريق، رفحاء، القويعية، تمير، فيفاء، الحمنة، في حين تم تسجيل إصابة واحدة في كل من: خباش، الرين، سميراء، العيدابي، حوطة سدير، المضة، الخاصرة، حبونا، قيا، البدع، ضرية، القوز، صفوى، ظلم، حريملاء، ظهران الجنوب، تثليث، النماص، بقعاء، ليلى، ضمد، الحرث، ثريبان، البشائر.

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