دعت وزارة الحج والعمرة، المستفيدين من تصاريح العمرة في تطبيق «اعتمرنا» الراغبين بتعديل مواعيد التصاريح الصادرة، إلى إتمام التعديل قبل دخول وقت التصريح، إذ إنه لا يمكن التعديل بعد دخول الوقت.

وكشفت أنه لا توجد خاصية التعديل على مواعيد العمرة، ولكن يمكن للمستفيدين إلغاء الموعد من خلال تطبيق «اعتمرنا» قبل دخول وقت التصريح بأربع ساعات وإصدار تصريح جديد، مؤكدة أنه في حال إلغاء الموعد بعد دخول وقت التصريح فلن يتمكن المستفيد من حجز تصريح جديد إلا بعد مرور 10 أيام من التصريح السابق، وذلك لتقييد المدة التكرارية المسموح بها لإصدار تصاريح العمرة بسبب تطبيق الإجراءات الاحترازية في الحرمين الشريفين.

وأكدت «الحج والعمرة» عدم صحة ما تم تداوله بشأن احتمال تعليق العمرة لعدد من الفئات بسبب ارتفاع إصابات كورونا المستجد «كوفيد-19» في السعودية، مشددة على استمرار إتاحة تصاريح العمرة ما لم يصدر أمر بتعليقها، فيما يمكن إصدار التصريح من تطبيق «اعتمرنا» ويجب أن تكون بيانات المستفيد محدثة في نظام «أبشر» مع اشتراط ظهور الحالة «محصّن» في تطبيق «توكلنا».