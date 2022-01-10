استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز بمكتبه أمس المدير العام لفرع وزارة التجارة بالمنطقة المهندس سالم بن سليمان الوباري، الذي قدم تقريرًا عن أعمال الفرع خلال الفترة الماضية، مشتملًا على الأعمال الرقابية وما تم من إنجازات، إضافة إلى الجهود القائمة لمكافحة التستر التجاري في المنطقة، والتأكد من التزام المنشآت التجارية ومنسوبيها بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفايروس كورونا (كوفيد-19).واستمع الأمير فهد بن سلطان لشرح عن قطاع الأعمال وتجهيز أعمال المركز السعودي للأعمال بالمنطقة، الذي يهدف إلى تقديم جميع الخدمات للجهات المعنية بقطاع الأعمال للمستثمر ورائد الأعمال.وأكد الدور المهم والفاعل لفرع الوزارة بالمنطقة في تعزيز دور حماية المستهلك، وتحسين البيئة الاستثمارية بما يحقق استدامة وتوسع منشآت الأعمال القائمة ويحفز المستثمرين والمبادرين بالأعمال، منوهاً بدعم القيادة الحكيمة لكل ما يحقق للمواطن رغد العيش ورفاهيته.