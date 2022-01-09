كشفت سفارة المملكة العربية السعودية لدى دولة الكويت، عن الإجراءات الاحترازية المقررة بشأن الراغبين في زيارة دولة الكويت عبر المنافذ الجوية والبرية، والتي تضمنت ضرورة أن يكون القادم محصنا باللقاحات المعتمدة لدى دولة الكويت مع شرط الحصول على الجرعة التنشيطية الثالثة بعد 9 أشهر من الجرعة الثانية، ويستثنى من ذلك الأطفال دون سن 12 سنة.

وتضمنت الاشتراطات الحصول على شهادة PCR (خلال 72 ساعة) قبل موعد السفر للأعمار من 6 سنوات فما فوق مع ضرورة تحميل تطبيقي (مناعة) – (شلونك)، والالتزام بالحجر الصحي المنزلي لمدة 10 أيام بعد الوصول، مع إمكانية إنهاء الحجر قبل ذلك في حال إجراء فحص PCR (بعد 72 ساعة) من الوصول. كما لا يسمح بالخروج من المنزل أو المغادرة من دولة الكويت قبل إكمال المدة المسموح بها لإنهاء الحجر وهي (72 ساعة) والحصول على شهادة PCR سلبي النتيجة، حيث إن مخالفة نظام الحجر المعمول به في دول الكويت تؤدي بصاحبه إلى المساءلة القانونية.

وأشارت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، إلى أن هذه الإجراءات الاحترازية المطبقة من الجهات المختصة قابلة للتغيير حسب الظروف والمستجدات.