توفي منذ قليل الإعلامي المصري وائل الإبراشي، وأعلن نبأ وفاته نجل شقيقه حسن الإبراشي عبر حساباته بوسائل التواصل الاجتماعي، وقال: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء والدوام لله.. عمي الإعلامي وائل الإبراشي في ذمة الله أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة».

وكان الإبراشي قد أصيب بفايروس كورونا نهاية ديسمبر 2021، وخضع للعزل المنزلي على الفور، إلا أن حالته الصحية تدهورت في أيام قليلة وقرر التوجه إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج بعد أن شهدت الرئة لديه تدهورا كبيرا، وتأثرت سلبا نتيجة كورونا.

وولد الإبراشي في مدينة شربين بمحافظة الدقهلية، وعمل صحفيا بجريدة روز اليوسف.