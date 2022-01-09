رصدت « عكاظ » خلال جولتها في البلدة التراثية بمحافظة عيون الأجواء بالقصيم ملفات طلاب يعود تاريخها لـ٤٤ عاما، متناثرة في مبنى تراثي كان يحتضن أول مدرسة ابتدائية بالجواء تأسست عام ١٣٦٩هـ، بعد أن عبثت أيادي الزوار بها نتيجة إهمالها، في ظل غياب فرع هيئة التراث بالقصيم عن الرقابة على الموقع والمحافظة على تلك الوثائق الرسمية والعناية بها وحفظها في أماكن آمنة تمكن الزوار من الاطلاع عليها دون العبث بها، ومن بين الوثائق التي طالتها أيادي العبث وثائق وخطابات رسمية للمدرسة وكتب مبعثرة داخل المبنى في منظر لا يليق بالتراث.

«عكاظ» تواصلت مع مدير فرع هيئة التراث بالقصيم إبراهيم المشيقح للاستفسار عما تعرضت له تلك المدرسة من إهمال لوثائقها ووثائق طلابها، ووعد بالرد إلا أنه لم يتم الرد حتى نشر هذه المادة.

وتعد المدرسة التي تحمل اسم «المدرسة السعودية الابتدائية في عيون الجواء»، أول المدارس الحكومية المبرمجة بالجواء وافتتحت عام ١٣٦٩هـ، وتخرج منها عدد من الأسماء التي تسلمت مناصب عليا في الدولة، من أبرزهم عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم العساف، وتعتبر المدرسة مزاراً للسياح لكونها تقع داخل البلدة التاريخية في عيون الجواء.