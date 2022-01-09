عقدت اللجنة السياسية والأمنية والعسكرية السعودية العراقية، اليوم (الأحد)، في ديوان وزارة الخارجية في الرياض، عبر الاتصال المرئي، الاجتماع الثالث للجنة المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي العراقي.

وترأس الاجتماع من الجانب السعودي وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ومن الجانب العراقي وزير خارجية جمهورية العراق الدكتور فؤاد محمد حسين، وذلك لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة، التي تأتي استكمالا لموضوعات الاجتماعات السابقة، إضافة إلى مناقشة ما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية، وتطورها بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

حضر الاجتماع وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد بن محمد الثقفي.