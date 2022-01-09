أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تحديث بروتوكولات المطاعم والمقاهي الصادرة من هيئة الصحة العامة (وقاية)، ونصت على إلغاء الحد الأعلى على الطاولة الواحدة، والاكتفاء بتطبيق التباعد بين الطاولات بمسافة 3 أمتار.

ونصت الإجراءات المحدثة على اقتصار الدخول على الأفراد مكتملي التحصين وفقاً للحالة في تطبيق توكلنا «محصّن»، ويستثنى من ذلك الفئات المستثناة من أخذ اللقاح وفق ما يظهر في تطبيق «توكلنا»، ويتم التحقق الآلي من الحالة الصحية بإلزام العملاء بمسح الكود الخاص بتصاريح التحقق الآلي للحالة الصحية قبل الدخول، إذ يتم وضع الكود الخاص بتصاريح التحقق الآلي للحالة الصحية عند المداخل مع مراعاة تباعدها لضمان عدم التزاحم، وتعيين مراقبين عند المداخل لضمان إكمال العملاء لعملية مسح الكود الخاص بتصاريح التحقق الآلي للحالة الصحية في تطبيق توكلنا قبل الدخول.

وفي ما يتعلق بأوقات العمل، فتكون ساعات العمل حسب الأنظمة المنظمة لذلك قبل الإجراءات الاحترازية إلا ما يستجد من توجيهات بهذا الخصوص، مع التشديد على منع تقديم المعسل والشيشة في الأماكن المغلقة والاقتصار على تقديمها في الأماكن المفتوحة فقط.

وتضمنت الإجراءات المحدثة، تطبيق التباعد الاجتماعي في المطعم في أماكن استلام الطلبات وأماكن الانتظار بما يضمن مسافة متر ونصف بين الأفراد، ويعامل أفراد الأسرة الواحدة كفرد واحد ولا يلزم التباعد الاجتماعي بينهم، ووضع آلية لإدارة قائمة الانتظار بحيث تمنع تكدس العملاء عند مدخل المطاعم أو المقاهي أو أماكن الانتظار عن طريق الحجز المسبق بالتطبيقات الالكترونية أو الهاتف والانتظار في السيارة.

واشتملت الإجراءات على إعادة توزيع أماكن إعداد وتجهيز الأغذية بما يضمن تطبيق التباعد الجسدي، وتقليل عدد الموظفين في منطقة تحضير الطعام ومنع التكدس للعاملين، والقيام بتنظيم عمل الموظفين في مجموعات أو فرق عمل على شكل مناوبات لتقليل التواصل المباشر بين المجموعات، ومنع التزاحم عند دورات المياه ومغاسل الوضوء وذلك بوضع الملصقات الأرضية أو تعطيل استخدام عدد من دورات المياه أو المغاسل بحيث تضمن مسافة آمنة بمقدار متر ونصف بين كل شخص وآخر، في حين أفادت الإجراءات بمنع التزاحم والتدافع عند المداخل والمخارج، ووجوب منع التزاحم عند السلالم الكهربائية والعادية ووضع ملصقات أرضية تضمن التباعد الاجتماعي لمسافة لا تقل عن متر ونصف.

وفي ما يتعلق بالطاولات، فيجب ترتيب الطاولات المتوفرة للاستخدام من قبل العملاء داخل أماكن تقديم الطعام أو الشراب بطريقة تضمن وجود مسافة لا تقل عن ثلاثة أمتار بين الطاولات المختلفة في القاعة الواحدة (ولا يعتبر وجود الفواصل والحواجز كفاصل بين قاعتين مختلفتين ويحتم وجود فصل تام بين القاعات)، وفي حال تعذر تطبيق مسافة التباعد بثلاثة أمتار فيتم منع تقديم الطعام داخل المطعم، كما يجب وضع ملصقات أرضية لضمان التباعد الاجتماعي بما يضمن مسافة متر ونصف على الأقل بين الأفراد.

وفيما يتعلق بالمطاعم التي لا تتوفر فيها طاولات لتناول الطعام، فإذا كان المطعم مصمما على شكل جلسات أرضية مفصولة بحواجز بحيث لا يمكن تعديلها فإنه يتم تعطيل عدد من الجلسات بين كل جلستين بما لا يقل عن متر ونصف، وإضافة إلى ذلك، فقد شددت الإجراءات المحدثة على ضمان تفعيل كاميرات المراقبة CCTV والتأكد من تغطيتها كافة المناطق بالمطعم المقاهي وما في حكمها وخصوصاً مناطق الطاولات ومنطقة المحاسبة وحفظ السجلات لثلاثة أيام بحد أدنى وتمكين المراقب الحكومي من الاطلاع عليها في أي وقت للتحقق من تطبيق الإجراءات الوقائية.

وفي ما يتعلق بالنظافة والصحة، أشارت البروتوكولات المحدثة إلى وجوب ارتداء العملاء كمامة قماشية أو ما يغطي الأنف والفم في أي وقت داخل مرافق تقديم الأطعمة أو المشروبات، إلا إذا كان الشخص يتناول الطعام أو الشراب في المكان المخصص لذلك، ووجوب توفير مطهرات اليد الكحولية في أي مكان مخصص لتقديم الطعام على مرأى واضح ويكون سهل الوصول لها، والتأكيد على غسل اليدين بشكل روتيني ومتكرر لمدة 40 ثانية في كل مرة على الأقل أثناء نوبات العمل إما باستخدام الماء أو باستخدام مطهر الأيدي الكحولي لمدة لا تقل عن 20 ثانية في حال عدم توفر الماء والصابون خصوصا في الأوقات التالية: قبل البدء بتجهيز الطعام وتحضيره، قبل تقديم الطعام للزبائن، بعد استخدام دورات المياه، بعد ملامسة سوائل الجسم وإفرازاته، بعد الاتصال المباشر بالملامسة مع زملاء العمل أو العملاء، بعد ملامسة الأشياء التي يحتمل أن تكون ملوثة (مثل القفازات والملابس والأقنعة والنفايات)، فور إزالة القفازات أو الأقنعة مباشرة.

ومنعت الإجراءات والبروتوكولات المحدثة استخدام قوائم الأطعمة متعددة الاستخدام (سواء البلاستيكية أو الورقية أو شاشات اللمس الإلكترونية)، ويجب فقط استخدم ماسحات الباركود عن طريق الهواتف المحمولة في القائمة للحصول على قوائم الطلبات لتقليل لمسها من قبل العملاء، كما شددت الإجراءات على تنظيف الأواني بشكل جيد والحرص على تطهيرها بمطهر معتمد وتجفيفها قبل إعادة استخدامها لتقديم أو طبخ الطعام.

كما سمحت الإجراءات بتقديم الطعام في البوفيهات في جميع المطاعم بما في ذلك الفنادق بشرط أن يكون هناك عمال مختصون بتقديم الطعام من خلال الاختيار من قائمة الطعام الإلكترونية مع الالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي (متر ونصف) أو عرض الأطعمة من خلال طاولة متنقلة (ترولي) على الأفراد في أماكن جلوسهم بشرط وجود عامل مسؤول عن تقديم الأطعمة وملتزم بلبس أدوات الحماية الشخصية (القفازات، الكمامات) ويجب عدم لمس العملاء للأغطية أو الأطعمة في الطاولة المتنقلة.

كما نصت على القيام بتعقيم الأشياء التي يكثر لمسها من الأشخاص (مثل مقابض الأبواب، وصنابير المياه، والمقاعد العامة، وما إلى ذلك)، ثم تبني حلول تحد من التلامس قدر الإمكان (كجعلها تعمل عن طريق الاستشعار أو استبدالها بطرق لا يتطلب فيها تلامس مباشر)، كما يسمح باستخدام الأغطية القماشية على الطاولات مع التأكيد على تغيرها وتنظيفها بعد كل استخدام، ويجب الالتزام بتطهير الأسطح البيئية بشكل متكرر بمطهرات معتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء (هيبوكلوريت الصوديوم مثل مطهر الكلور أو ما شابه)، إضافة إلى القيام أولا بتنظيف الأسطح عن طريق إزالة الأوساخ التنظيف بالفرشاة ثم استخدام الماء والصابون أو المنظفات، وتوفير أدوات الوقاية الشخصية للعاملين مثل الكمامات القماشية أو ما يغطي الأنف والفم وشبكات الشعر واللباس الواقي للجسم ذات الاستخدام الواحد، كما ينبغي للعاملين الذين يعملون في الأقسام عالية الخطورة كالطهي والطبخ وإنتاج الأغذية وتجهيز المشروبات بلبس أدوات الوقاية الشخصية بشكل روتيني ويتم تغيرها بشكل مستمر.

وأوجبت الإجراءات تحضير محاليل المطهرات واستخدامها وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة، بما في ذلك التعليمات والإرشادات لضمان سلامة وصحة عمال التطهير، واستخدام أدوات الوقاية الشخصية، وتجنب خلط المطهرات الكيميائية المختلفة مع بعضها، كما يجب التأكد من أن يكون مطهر الأيدي يحتوي على 60-80% من الكحول وموافقاً للاشتراطات من الهيئة العامة للغذاء والدواء، ويجب توزيع المناديل الورقية ووضعها في أماكن بارزة، وتنظيف وتطهير دورات المياه بشكل دوري يومياً مع الحرص على التهوية الجيدة وتقليل درجة الحرارة فيها، مع الاحتفاظ بسجل خاص بها، ويجب تغيير أو تنظيف فلاتر الهواء لأجهزة التهوية وخاصة المكيفات بشكل دوري، وتوفير سلال مهملات ونفايات تعمل دون الحاجة للمس ويجب التخلص من النفايات بشكل مستمر.