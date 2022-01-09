أعلن أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، عن إطلاق مشروع النقل العام في مدينة بريدة ومحافظة عنيزة.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان وأمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي.

وبارك أمير القصيم إطلاقه مشروع النقل العام في مدينة بريدة ومحافظة عنيزة، الذي يؤكد حرص القيادة، في توفير خدمة النقل العام التي تساهم في تحسين تطوير خدمات النقل بالمملكة بما ينعكس على الجوانب الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية والبيئية، لافتاً إلى أن مشروع النقل العام يسهم في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، من خلال تحسين جودة الحياة، ودعم البنية الاقتصادية للمنطقة، وفتح قنوات استثمارية، وزيادة الفرص الاقتصادية بالمنطقة.

واطلع أمير القصيم على مشروع النقل العام بالحافلات، مستمعا لشرح من رئيس الهيئة العامة للنقل، الذي بين بأن المشروع تم اعتماده ضمن ميزانية العام المالي الحالي 2022، والذي يتكون من (12) مساراً، و(67) حافلة مخصصة لتقديم خدمات النقل العام في هذا المشروع، كما يتضمن (107) نقاط توقف، وذلك في مدينتي بريدة وعنيزة وفيما بينهما.

وكانت الهيئة العامة للنقل قد بدأت تنفيذ المرحلة الأولى من مشاريع النقل العام في المدن والتي تشمل مدينة بريدة ومحافظة عنيزة، إضافة إلى حاضرة جازان (جازان وصبيا وأبو عريش)، ومحافظة الطائف.

وخلال اللقاء استعرضت الهيئة مشروع خدمة النقل العام بالحافلات في مدينة بريدة ومحافظة عنيزة، الذي يهدف إلى توفير خيارات تنقل متعددة لسكان المنطقة، من خلال توفير خدمة نقل عام بالحافلات، وكذلك المساهمة في رفع مستوى السلامة ورفع مستوى جودة الحياة في المنطقة، وتسهيل حركة التنقل داخل المدن، وتقليل الازدحام المروري في الطرق، كما سيساهم المشروع في تنمية الفرص الوظيفية لأبناء المنطقة، والحد من الانبعاثات الكربونية والتلوث البيئي، وتضمن العرض المقدم خطة الهيئة العامة للنقل المستقبلية لتطوير الخدمة والمتمثلة في دعم خدمات النقل العام بالتقنية الحديثة، وزيادة المسارات للشبكة، وزيادة وتطوير نقاط التوقف، وتطوير مسارات مخصصة للحافلات السريعة.

كما عملت الهيئة على وضع آلية لتمويل تلك المشاريع بالتنسيق مع وزارة المالية، وعملت كذلك على وضع الشروط والأحكام لتشغيل هذه المشاريع بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.

كما قامت الهيئة بالتنسيق مع أمانة منطقة القصيم لتحديد المسارات ونقاط التوقف ضمن مشروع شبكة النقل العام في المنطقة، والذي سيتم طرحه من قبل الأمانة للقطاع الخاص خلال هذا الشهر.

كما كرّم أمير القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم بمكتبه بمقر ديوان الإمارة، المشاركين في أنشطة وفعاليات برنامج تعزيز الأمن الفكري، بحضور الوكيل للشؤون الأمنية بإمارة القصيم الدكتور نايف المرواني.

وأشاد أمير القصيم بما تحقق من مخرجات إيجابية لبرنامج تعزيز الأمن الفكري، في جميع المجالات التي استهدفت شرائح المجتمع، والتي كان لها الأثر الكبير في إيصال أهداف البرنامج، مثمناً جهود جميع القائمين على برنامج تعزيز الأمن الفكري على دورهم الريادي في تنفيذ البرامج والفعاليات بتميز ونجاح.

واستمع أمير القصيم من الوكيل للشؤون الأمنية بإمارة المنطقة، عن الجهود المبذولة التي قام بها فريق عمل البرنامج خلال الفترة الماضية والتي شهدت المشاركة في عدد من الأنشطة وإقامة المعارض التوعوية والمحاضرات التي أسهمت في تعزيز الأمن الفكري لدى المجتمع.