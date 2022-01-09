نفذ فرع وزارة التجارة بمنطقة القصيم خلال شهر ديسمبر 7520 زيارة تفتيشية لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في كافة مدن ومحافظات وقرى المنطقة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فايروس «كورونا»، وللتحقق من التزام المنشآت التجارية بأنظمة وزارة التجارة.

وقادت نتائج الزيارات على الأسواق والمراكز والمحلات التجارية للجملة والتجزئة ومنافذ بيع اللحوم والخضراوات إلى تحرير 4 مخالفات فورية تطبيقاً للعقوبات المنصوص عليها بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة «كورونا»، إضافة إلى 300 مخالفة لأنظمة وزارة التجارة.

وأكدت الوزارة متابعة إعادة إلزام العاملين والزائرين للمولات والمراكز والمنشآت التجارية كافة بارتداء الكمامة في الأماكن «المغلقة والمفتوحة»، وتطبيق إجراءات التباعد (1.5 م)، إضافة إلى عدم السماح بإدخال غير مكتملي التحصين وغيرها من الإجراءات الاحترازية.

وأوضحت الوزارة أنه يتعين على المراكز التجارية وضع الكود الخاص بتصاريح التحقق الآلي للحالة الصحية عند المداخل وتخصيص موظفين للتأكد من قيام المستهلكين بمسح الباركود قبل عملية الدخول، مع مراعاة الالتزام بالتباعد ووضع الكمامات.

وترصد الفرق الرقابية للوزارة خلال زيارتها التفتيشية مخالفات عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية الواجب الالتزام بها والصادرة من هيئة الصحة العامة (وقاية)، وضبط المنشآت غير الملتزمة وفرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.