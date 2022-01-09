قامت وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بتركيب مجسمات للخط العربي على ميداني الملك خالد والملك فهد بمحافظة أحد رفيدة، ضمن مبادرة عام الخط العربي. وأوضح رئيس بلدية المحافظة المهندس حسن بن مضواح القحطاني أن ذلك جاء بناء على توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وبمتابعة من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي. وأضاف أن الخط العربي هو فن من فنون الثقافة العربية، والمملكة داعمة وراعية له، وتهدف لاستخدامه بين النشء والأجيال القادمة، وتسعى لتوحيد جهود القطاعات المعنية، والمبادرات الفردية لخدمة هذا الفن، مشيراً إلى أن البلدية ستقوم خلال الفترة القادمة بتفعيل المبادرات الخاصة بفن الخط العربي، وفق مذكرة التعاون بين القطاعين الثقافي والبلدي.