أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأحد) تسجيل 3460 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 843 حالة، ووفاة واحدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 578,753 حالة، من بينها 23,246 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 141 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 546,614 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8893 حالة وفاة.

وبحسب موقع وزارة الصحة المخصص لإحصاءات كورونا، فقد كسرت الرياض حاجز الـ1000 إصابة، متصدرة المدن السعودية في الإصابات الجديدة بـ1003 إصابات، تلتها جدة بـ769 حالة، ثم مكة المكرمة بـ383، والمدينة المنورة بـ149، ثم الدمام بـ110، والهفوف بـ96، ثم الطائف والخبر بـ69 حالة في كل منهما، وخليص وينبع بـ65 إصابة في كل منهما.

وسجلت الظهران 55 إصابة، القطيف 52، الخرج 47، أبها 34، المبرز 31، الجبيل 30، الليث 25، جازان 24، صفوى 22، حائل 16، وبريدة 16، وخميس مشيط 16، الرس 15، عنيزة 13، نجران 12، محايل 11، الدوادمي 10، أضم 10، أبوعريش 9، بيش 9، تبوك 8، شرورة 8، صبيا 8، وتم تسجيل 7 إصابات في كل من: الدلم، ثادق، حوطة بني تميم، والخفجي 6، والباحة 5، والنعيرية 5، وميسان 5، وادي الدواسر 5.

كما تم تسجيل 4 إصابات في كل من: حوطة سدير، عيون الجواء، رياض الخبراء، قلوة، بلجرشي، ضباء، السليل، المزاحمية، الدرعية، الحمنة، و3 إصابات في كل من: البرك، أحد رفيدة، الدرب، عرعر، المخواة، المويه، ظلم، أحد المسارحة، صامطة، النماص، أملج، حفر الباطن، شقراء، ضمد، القرى، أم الدوم، بللسمر.

فيما تم تسجيل إصابتين في كل من: خباش، الدائر، سكاكا، المجمعة، حبونا، بيشة، القيصومة، العقيق، تربة، بدر، الوجه، تيماء، حقل، ليلى، المذنب، البكيرية، فيفاء، الحجرة، رأس تنورة، الجفر، وإصابة واحدة في كل من: الأسياح، الطوال، رفائع الجمش، ثول، الرويضة، المحاني، الزلفي، بقيق، نمرة، سبت العلاية، المندق، القريات، البدائع، القوز، الحريق، ظهران الجنوب، القنفذة، العلا، دومة الجندل، تمير، المظيلف، ثريبان، السحن.

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