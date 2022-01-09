تؤكد المعلومات والإحصاءات التي كشفها تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس، في الرياض، أن إيران تقوم بالدور الرئيسي في تخريب اليمن، ومساعدة المليشيات الحوثية المجرمة في محاولاتها الفاشلة لزعزعة استقرار السعودية. والأشد خطورة التكتيكات التي يستخدمها الحرس الثوري الإيراني لتشجيع المليشيات العميلة لإيران على تهديد الملاحة الدولية، وممارسة قرصنة السفن التجارية والإنسانية، ومحاولات خطفها. وكذلك تأكيد قيام المليشيات بعسكرة الموانئ اليمنية، واستخدامها لتهريب الصواريخ البالستية من إيران لليمن، والألغام البحرية، والمسيرات المفخخة، ليس لاستهداف السعودية وحدها، بل لقتل أبناء الشعب اليمني وأطفاله ونسائه. وكلها حقائق توجب ردود أفعال دولية ملائمة لوضع حد للأزمة اليمنية، التي تشكل سياسات الحوثي، والدعم الإيراني له أبرز مسبباتها، وسبل استمرارها؛ خصوصاً أن البحر الأحمر يمثل ممراً مهماً لناقلات النفط، وعبور السفن التجارية الدولية. ومن هذا المنطلق؛ فإن أي إخلال بأمن البحر الأحمر سيهدد الاقتصاد العالمي في المقام الأول. إن التحالف الذي تقوده السعودية لن يتخلى عن الشعب اليمني، ولن يكف عن حض اليمنيين على الالتفاف حول مشروع حل سياسي للأزمة. أما إيران وعميلها الحوثي فيدركان جيداً أنه مهما استمرت هذه المحاولات اليائسة للزعزعة والقتل وترويع الآمنين، فهي لن توقف عجلة الحياة، ولن تسمح بأية حال بتمرير مشروع الهيمنة الإيرانية، وانتهاك سيادة الدول، واختطاف الإرادة اليمنية إلى ما لا نهاية.