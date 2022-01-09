أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 30 /‏ 12 /‏ 2021 حتى 5 /‏ 1 /‏ 2022، عن ضبط 13709 مخالفين، تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة، منهم 7118 مخالفاً لنظام الإقامة، و5015 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و1576 مخالفاً لنظام العمل.وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 365 شخصاً، 45% منهم يمنيو الجنسية، و53% إثيوبيو الجنسية، و2% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 75 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة، كما تم ضبط 7 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 94175 وافداً مخالفًا، منهم 84532 رجلاً، و9643 امرأة، كما تمت إحالة 83226 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2087 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 7177 مخالفاً.وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.365 متسللا45 % يمنيون53 % إثيوبيون2 % جنسيات أخرى