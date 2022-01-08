أعلنت وزارة الصحة اليوم (السبت) تسجيل 3068 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 793 حالة، ووفاة حالتين.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 575,293 حالة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 134 حالة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 545,771 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8892 حالة وفاة.

ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.