كشفت وزارة الصحة أن اللقاحات المضادة لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» المتوفرة حالياً في السعودية هي: لقاح فايزر-بايونتك (جرعتان)، ولقاح أوكسفورد-أسترازينيكا (جرعتان)، ولقاح موديرنا (جرعتان).

وصنّفت الفئات العمرية التي يسمح فيها بتلقي اللقاحات المضادة لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» إلى 3 فئات عمرية، وحددت نوع اللقاح المخصص لكل فئة عمرية، مبينة أن الأطفال من فئة 5 - 11 عاما يتم تطعيمهم بلقاح «فايزر»، والفئة العمرية 12 فأكثر يتم تطعيمهم بلقاح «موديرنا»، والفئة العمرية 18 عاما فأكثر يتم إعطاؤهم اللقاحات الأخرى، ويتم حساب التاريخ وفق التقويم الميلادي.

وأفادت «الصحة» بأن اللقاحات المعتمدة للقادمين من خارج السعودية هي: لقاح فايزر-بايونتك (جرعتان)، لقاح أوكسفورد-أسترازينيكا (جرعتان)، لقاح موديرنا (جرعتان)، لقاح جانسين (جونسون آند جونسون) (جرعة واحدة)، مشيرة إلى أنه وبناءً على توصية اللجنة الوطنية للأمراض المعدية، فإنه يمكن قبول من أكمل تلقي جرعتين من لقاحات (ساينوفارم أو ساينوفاك) بشرط أن يكون قد تلقى جرعة تنشيطية من أحد اللقاحات المعتمدة في السعودية الموضحة أعلاه، ويتم تطبيق نفس الشروط لاعتماد شهادات التحصين.

وشددت على أن الجرعة التنشيطية إلى جانب فعاليتها في الوقاية من المرض الشديد، وتعزيز المناعة، فإنها تقي من انتقال وانتشار العدوى بفايروس كورونا أو متحوراته، وتُعد جرعة تنشيطية للجرعات السابقة ولا تغني عنها.