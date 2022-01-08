شدد تطبيق «توكلنا» على أن إثبات الإصابة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، وكذلك تحويل الحالة الصحية للمستفيد من «مصاب» إلى الحالة السابقة له قبل الإصابة بعد ثبوت التعافي يكون من قبل وزارة الصحة، وينعكس ذلك على التطبيق، داعيا إلى التواصل معها على الرقم 937 للمزيد من المعلومات والإجابة عن الاستفسارات.

وأشار «توكلنا» إلى أن الحالة الصحية للشخص المصاب بكورونا تكون باللون البني، ويُمنع من الخروج بتاتا ويلزم البقاء بالسكن المسجل في التطبيق، فيما يتم إلغاء أي تصريح نشط للمستخدم، مشددا على أن التطبيق هو للدلالة على الحالة الصحية وإدارة التصاريح وتقديم الخدمات المتعددة مع شركائه في القطاع الحكومي.

يذكر أن وزارة الصحة قد أعلنت أخيرا تحديث فترة التعافي للمصابين بكورونا، وذلك ابتداء من 5 يناير الجاري 2022، إذ تكون للمحصّن بعد 7 أيام من الإصابة، ولغير المحصّن بعد 10 أيام من الإصابة، ويتم تحديث الحالة الصحية في تطبيق «توكلنا»، ولا تستلزم إجراء مسحة.

وأوضحت «الصحة» أن الدراسات تشير إلى أن التحصين يحد من تكاثر الفايروس ويقلص فترة العدوى بين 5 - 7 أيام في الغالبية العظمى من المحصّنين.