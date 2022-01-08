أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن معايير الأهلية لبرنامج دعم صغار مربي الماشية يتم تقييمها بشكل شهري، وذلك بناءً على مستوى الدخل وعدد ونوع الماشية ليتم تقدير نسبة الدعم الخاصة بالمستفيدين، مشيرة إلى أن موعد الصرف بداية كل شهر ميلادي.

وأكدت أن أوقات تنفيذ عملية إيداع مبالغ الدعم في حسابات المستفيدين قد تختلف من بنك إلى آخر، موضحة أنه في حال صدور حالة الاستحقاق «غير مستحق» يلزم تقديم اعتراض بمدةٍ لا تتجاوز 45 يوما من تاريخ صدور الأهلية، عبر بوابة برامج الدعم عن طريق الرابط التالي: https://portal.mewa.gov.sa باتباع الخطوات التالية: تسجيل دخول، ثم «الأهلية والاستحقاق»، ثم «سجل الأهلية»، ثم «تقديم اعتراض».

وشددت «البيئة والمياه والزراعة» على أن العدد الأقصى من المواشي المانع للدعم عبر برنامج «دعم صغار مربي الماشية» أكثر من 500 رأس للأغنام والماعز، وأكثر من 30 رأساً للإبل، وأكثر من 15 رأساً للأبقار، مفيدة بأنه في حال رغبة تعديل المربين لأعداد مواشيهم فيمكنهم زيارة فرع الوزارة وطلب تعديل أعداد الماشية في البطاقة الصحية، ومن ثَمّ الانتظار حتى اعتمادها.

ويعد برنامج دعم صغار مربي الماشية أحد برامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، تحت مظلة برنامج الإعانات الزراعية في نسخته الجديدة ليتوافق مع تطلعات رؤية السعودية 2030، حيث يهدف لتعظيم الاستفادة من دعم الغذاء من خلال توجيه الدعم لمستحقيه.

يذكر أنه في ما يخص متطلبات وشروط الحصول على الخدمة، فيجب أن تتوفر المتطلبات التالية للتحقق من أهلية المتقدم/المتقدمة للحصول على الدعم: أن يكون سعوديا او حاملا لبطاقة التنقل، أن يكون من صغار مربي المواشي، ألا يعمل في أي وظيفة في القطاع العام والخاص، ألا يكون سجينا أو موقوفا أو مقيما إقامة دائمة في مركز إيوائي، ألا يقل سنّة عن 21 سنة، أن يكون حاصلا على البطاقة الصحية، أن يكون ملتزما بتطبيق جميع الشروط الصحية والفنية المتعلقة بالماشية التي تعتمدها الوزارة، أن يكون له حساب بنكي نشط باسمه ومسجل في البوابة الإلكترونية، أن يرفع طلب دعم على البوابة الإلكترونية أو تطبيقات الجوال المعتمدة، يجب أن يكون المستفيد مقيماً إقامة دائمة داخل المملكة أثناء فترة الاستفادة من الدعم.