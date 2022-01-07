نفذت أمانة جدة أكثر من 600 زيارة على المساكن الجماعية للأفراد، بمشاركة ودعم الجهات ذات العلاقة، حيث جرى إخلاء أكثر من 100 موقع مخالف وتطبيق الغرامات المالية بموجب لائحة الاشتراطات البلدية والعمل في حق المواقع المخالفة.

وأوضح مستشار الأمين المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن أمانة جدة نفذت جولات ميدانية بدعم ورئاسة مقام المحافظة ومشاركة عدد من الجهات الحكومية للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات ورفع مستوى الامتثال من الفحص والتعقيم وغيرهما من الإجراءات المتعلقة بالمساكن الجماعية للأفراد، مشيراً إلى أنه جرى إصدار 333 تصريحاً لمواقع المساكن الجماعية عبر نظام بلدي.

وأضاف الزهراني أن الزيارات تأتي في إطار حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والأمانات للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين مستوى جودة الحياة في مدن المملكة، والحفاظ على الصحة العامة للجميع.

وفي هذا السياق طالبت أمانة جدة مخالفي المساكن الجماعية بسرعة سداد الغرامات المالية المطبقة في حقهم والإخلاء الفوري للمواقع غير المرخصة، كما طالبت أصحاب الرخص السارية بتصحيح وضع مخالفات المواقع، وذلك تفاديًا لعقوبات وإجراءات تترتب على المماطلين منهم وغير الملتزمين بالاشتراطات النظامية.

كما دعت الأمانة المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر 940 (إدارة البلاغات).