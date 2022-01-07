كشف المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية من يوم الأحد إلى الثلاثاء على بعض مناطق المملكة (6 - 1443/6/8 الموافق 9 - 2022/1/11).

وكشف المركز أنه يتوقع أن يبدأ تأثير الحالة المطرية بأمطار من متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية وزخات من البرد من مساء يوم الأحد ويوم الاثنين على منطقتي: تبوك (تيماء، حقل، الوجه، ضباء، نيوم، شرما، أملج)، والحدود الشمالية (طريف، عرعر، رفحاء).

وأضاف المركز أن الأمطار يمتد تأثيرها يومي الاثنين والثلاثاء لتشمل مناطق: حائل (حائل بقعاء، الغزالة، ومعظم محافظات المنطقة)، والقصيم (بريدة، عنيزة، الرس، البكيرية، ومعظم محافظات المنطقة)، والرياض (شقراء، المجمعة، الزلفي، الغاط، عفيف، الدوادمي)، والشرقية (حفر الباطن، الخفجي، النعيرية).

كما تشمل الأمطار مناطق: المدينة المنورة (المدينة المنورة، العلا، العيص، وادي الفرع، المهد، بدر، ينبع)، ومكة المكرمة (العاصمة المقدسة، جدة، الطائف، رابغ، خليص، الكامل، الجموم،القنفذة، الليث، أضم، ميسان، تربة، الخرمة، رنية)، والباحة (الباحة، بلجرشي، المندق، الحجرة، قلوة، المخواة، العقيق)، حيث لا يستبعد أن تؤدي الأمطار الغزيرة إلى جريان السيول على أجزاء من تلك المناطق.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد بأنه يتوقع أن تكون الأمطار متوسطة في مجملها من مساء يوم الاثنين ويوم الثلاثاء على أجزاء من منطقتي: الرياض (الرياض العاصمة، المزاحمية، رماح، القويعية، الخرج)، والشرقية (الدمام، الخبر، القطيف، رأس تنورة، بقيق، الجبيل، الأحساء).

وأوضح أن التوقعات الأولية تشير إلى استمرار فرص هطول الأمطار على المناطق المذكورة ابتداء من مساء الأربعاء وحتى نهاية الأسبوع القادم.